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Чемпионат Бельгии
Антверпен
22.11.2024 21:45 – FT 1 : 1
Дендер
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Бельгия
23 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:01
28
0

Антверпен не сумел обыграть Дендер в чемпионате Бельгии

Вечером 22 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Бельгии

23 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:01
28
0
Антверпен не сумел обыграть Дендер в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 ноября прошел стартовый матч 15-го тура чемпионата Бельгии.

Антверпен принимал Дендера. Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева спасли ничью в конце второго тайма.

Гости быстро открыли счет благодаря голу Кароля Фили. На 79-й минуте Джирано Керк сравнял счет.

Чемпионат Бельгии. 15-й тур, 22 ноября

Антверпен – Дендер – 1:1

Голы: Керк, 79 – Фила, 2

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Дендер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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