Бельгия23 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:01
28
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Антверпен не сумел обыграть Дендер в чемпионате Бельгии
Вечером 22 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Бельгии
23 ноября 2024, 04:23 | Обновлено 23 ноября 2024, 05:01
28
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Вечером 22 ноября прошел стартовый матч 15-го тура чемпионата Бельгии.
Антверпен принимал Дендера. Встреча завершилась со счетом 1:1, хозяева спасли ничью в конце второго тайма.
Гости быстро открыли счет благодаря голу Кароля Фили. На 79-й минуте Джирано Керк сравнял счет.
Чемпионат Бельгии. 15-й тур, 22 ноября
Антверпен – Дендер – 1:1
Голы: Керк, 79 – Фила, 2
Турнирная таблица
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