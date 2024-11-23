ФОТО. Вы не поверите, как Уэйни Руни покорил свою жену. Скрытый талант

Жена легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни – Колин – рассказала о скрытом таланте экс-футболиста.

38-летняя Колин сейчас принимает участие в шоу «I'm a celebrity» – это популярное британское шоу о выживании, которое транслируется на телеканале ITV.

Несмотря на тот факт, что Уэйн на поле и в жизни всем казался жестким мужчиной, в отношениях с ней он всегда был очень нежен и романтичен.

Пара уже более 20 лет вместе и познакомилась в Ливерпуле, когда Уэйн выступал за «Эвертон».

Уэйн и Колин пережили непростые моменты вместе, в том числе и подтвержденную измену экс-футболиста, а ныне – тренера.

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На телешоу Колин Руни рассказала про характер их отношений и про некоторые милые моменты:

«Измена? Это было нелегко, но мы сейчас счастливы. Уэйн по-своему романтик, даже если мы не показываем это публично»

Колин Руни также рассказала, что Уэйн часто писал ей стихи, используя гостиничные блокноты для своих сердечных заметок. «Он клал их в сумку, а когда мы возвращались домой, отдавал их мне.

Это было очень особенным. Я люблю их хранить, хотя не помню, когда последний раз получала от него стихи», – поделилась она.