Космическая сумма! Вот сколько миллионов Ванда Нара хочет отжать у Икарди
Большая история любви заканчивается большим грабежом
Нападающий «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро Икарди разводится с Вандой Нарой.
Мировые СМИ сообщают, что одному из самых скандальных союзов в мире футбольных селебрити пришел конец.
Ванда хочет отсудить у Мауро 38,5 миллионов евро. Девушка считает, что благодаря ей футболисту удалось построить успешную карьеру, за которую он заработал десятки миллионов евро, и поэтому она требует «справедливую часть».
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Также Ванда требует выплаты алиментов – пара воспитывает двух дочерей.
Ванда Нара уже встречается с аргентинским репером L-Gante, ещё не до конца оформив развод.
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