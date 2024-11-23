Космическая сумма! Вот сколько миллионов Ванда Нара хочет отжать у Икарди

Нападающий «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро Икарди разводится с Вандой Нарой.

Мировые СМИ сообщают, что одному из самых скандальных союзов в мире футбольных селебрити пришел конец.

Ванда хочет отсудить у Мауро 38,5 миллионов евро. Девушка считает, что благодаря ей футболисту удалось построить успешную карьеру, за которую он заработал десятки миллионов евро, и поэтому она требует «справедливую часть».

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Также Ванда требует выплаты алиментов – пара воспитывает двух дочерей.

Ванда Нара уже встречается с аргентинским репером L-Gante, ещё не до конца оформив развод.