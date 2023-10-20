Митрович решает. Аль-Хиляль без Неймара сумел обыграть Аль-Халидж
20 октября состоялись 4 матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии
20 октября состоялись 4 матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Аль-Хиляль без травмированного бразильца Неймара сумел обыграть Аль-Халидж (1:0).
Единственный в матче гол на 30-й минуте забил Александар Митрович.
Аль-Хиляль уверенно лидирует в чемпионате, набрав 26 очков после 10 матчей.
Французский форвард Карим Бензема забил гол и автогол за Аль-Иттихад в матче против Аль-Таавун (1:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
10-й тур, 20 октября
Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 1:0
Гол: Митрович, 30
Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2
Голы: Годвин, 45+4 – Оньекуру, 29, Сакала, 66
Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:1
Голы: Бензема, 26 (автогол) – Бензема, 22
Аль-Фатех – Абха – 4:1
Голы: Батна, 21, Джанини, 45+4, Селарраян, 70, Аль-Хассан, 90+10 – Аль-Судани, 55.
Турнирная таблица
Mitrovic 🇷🇸 with the decisive goal for Al Hilal against Al Khaleej! 💪 #yallaRSL pic.twitter.com/CVkamm81tX— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 20, 2023
События матча
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