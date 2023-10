Митрович решает. Аль-Хиляль без Неймара сумел обыграть Аль-Халидж

20 октября состоялись 4 матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Хиляль без травмированного бразильца Неймара сумел обыграть Аль-Халидж (1:0).

Единственный в матче гол на 30-й минуте забил Александар Митрович.

Аль-Хиляль уверенно лидирует в чемпионате, набрав 26 очков после 10 матчей.

Французский форвард Карим Бензема забил гол и автогол за Аль-Иттихад в матче против Аль-Таавун (1:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

10-й тур, 20 октября

Аль-Хиляль – Аль-Халидж – 1:0

Гол: Митрович, 30

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Годвин, 45+4 – Оньекуру, 29, Сакала, 66

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Бензема, 26 (автогол) – Бензема, 22

Аль-Фатех – Абха – 4:1

Голы: Батна, 21, Джанини, 45+4, Селарраян, 70, Аль-Хассан, 90+10 – Аль-Судани, 55.

Турнирная таблица

Mitrovic 🇷🇸 with the decisive goal for Al Hilal against Al Khaleej! 💪 #yallaRSL pic.twitter.com/CVkamm81tX