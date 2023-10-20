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Саудовская Аравия
20 октября 2023, 22:22 | Обновлено 20 октября 2023, 22:32
362
0

ВИДЕО. А где был вратарь? Митрович забил забавный гол за Аль-Хиляль

Серб вывел свою команду вперед в матче с Аль-Халиджем

20 октября 2023, 22:22 | Обновлено 20 октября 2023, 22:32
362
0
ВИДЕО. А где был вратарь? Митрович забил забавный гол за Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович (слева)

20 октября в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии отношения выясняют команды «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж».

На 30-й минуте поединка в составе «Аль-Хиляля» голом отметился 29-летний сербский нападающий Александар Митрович.

Забить гол «Аль-Халиджу» ему удалось в ходе розыгрыша углового. В моменте напряжение у своих ворот мог и должен был разрядить голкипер команды «Аль-Халидж» Аль Хайдари, но на выходе он сыграл крайне провально – Митрович без усилий отправил головой мяч в ворота.

Видео гола Александара Митровича

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Александар Митрович Аль-Хиляль Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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