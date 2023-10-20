ВИДЕО. А где был вратарь? Митрович забил забавный гол за Аль-Хиляль

20 октября в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии отношения выясняют команды «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж».

На 30-й минуте поединка в составе «Аль-Хиляля» голом отметился 29-летний сербский нападающий Александар Митрович.

Забить гол «Аль-Халиджу» ему удалось в ходе розыгрыша углового. В моменте напряжение у своих ворот мог и должен был разрядить голкипер команды «Аль-Халидж» Аль Хайдари, но на выходе он сыграл крайне провально – Митрович без усилий отправил головой мяч в ворота.

Видео гола Александара Митровича