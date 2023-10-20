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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
20.10.2023 18:00 – FT 1 : 2
Аль-Фейха
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Саудовская Аравия
20 октября 2023, 19:59 | Обновлено 20 октября 2023, 20:13
335
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Бензема смог и чужим, и своим. Француз забил 2 гола в матче с Аль-Таавуном

Французский нападающий стал автором дивного дубля в матче чемпионата Саудовского Аравии

20 октября 2023, 19:59 | Обновлено 20 октября 2023, 20:13
335
0
Бензема смог и чужим, и своим. Француз забил 2 гола в матче с Аль-Таавуном
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

20 октября в матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии клуб «Аль-Таавун» принял на своем поле команду «Аль-Иттихад».

Хозяева в случае победы могли выйти в единоличные лидеры сезона, но это не случилось.

На 22-й минуте они оказались в роли отыгрывающихся – за «Аль-Иттахад» забил француз Карим Бензема. Впрочем, гости ликовали недолго: через 4 минуты счет стал ничейным – 1:1. Это все тот же Бензема стал автором автогола.

Ничейный результат сохранился до финального свистка. «Аль-Таавун» с 23 очками занимает 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, уступая по дополнительным показателям «Аль-Хилялю». На 3-й позиции идет «Аль-Иттихад», у которого 20 пунктов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 10-й тур

Аль-Таавун – Аль-Иттихад – 1:1

Голы: Бензема, 26 автогол – Бензема, 22.

Аль-Ахдуд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Годвин, 45+4 – Оньекуру, 29, Сакала, 67.

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Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Аль-Иттихад Джидда Аль-Фейха Аль-Ахдуд
Источник Sport.ua
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