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  4. Милан решил заработать на Жиру как голкипере команды
Италия
09 октября 2023, 20:40 |
516
1

Милан решил заработать на Жиру как голкипере команды

«Красно-черные» начали продажу экипировки

09 октября 2023, 20:40 |
516
1
Милан решил заработать на Жиру как голкипере команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Итальянский клуб «Милан» выпустил в продажу вратарские футболки с фамилией нападающего команды Оливье Жиру.

Как известно, в минувший уик-энд Жиру был вынужден занять место в воротах «Милана» после удаления с поля партнера Майка Меньяна в конце матча 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:0), когда у команды не оставалось замен.

В одном из моментов французскому нападающему даже удалось спасти свою команду, когда он бросился навстречу игроку соперника и выбил кулаком мяч в поле до удара оппонента.

Теперь фанаты «Милана» могут купить в официальном магазине клуба вратарскую футболку и нанести на нее фамилию и номер Жиру. Клуб подобным образом решил отметить успех нападающего в поединке с «Дженоа».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Оливье Жиру Милан
Источник ФК Милан
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luceorius
 А після закінчення кар'єри нападника Жиру протягом кількох років зможе заробити на Мілані, ставши воротарем.
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