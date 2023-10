Милан решил заработать на Жиру как голкипере команды

Итальянский клуб «Милан» выпустил в продажу вратарские футболки с фамилией нападающего команды Оливье Жиру.

Как известно, в минувший уик-энд Жиру был вынужден занять место в воротах «Милана» после удаления с поля партнера Майка Меньяна в конце матча 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:0), когда у команды не оставалось замен.

В одном из моментов французскому нападающему даже удалось спасти свою команду, когда он бросился навстречу игроку соперника и выбил кулаком мяч в поле до удара оппонента.

Теперь фанаты «Милана» могут купить в официальном магазине клуба вратарскую футболку и нанести на нее фамилию и номер Жиру. Клуб подобным образом решил отметить успех нападающего в поединке с «Дженоа».

🤩 Oli for all occasions 🔝

Shop now at our online store and be a proud owner! 👉 https://t.co/6856I1Tb2k 🧤9️⃣#GenoaMilan | @_OlivierGiroud_ | #SempreMilan pic.twitter.com/7YemiwsdT6