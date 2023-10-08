Италия08 октября 2023, 00:57 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
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Дженоа – Милан – 0:1. Триллер в конце, суперсейв Жиру. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А
08 октября 2023, 00:57 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
313
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7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.
Оливье Жиру, который на 90+9-й минуте стал в ворота команды из-за удаления голкипера Меньяна, сделал очень важный сейв на 90+14-й.
Серия А. 8-й тур. 7 октября
Дженоа – Милан – 0:1
Гол: Пулишич, 87
Удаления: Мартинес, 90+13 – Меньян, 90+9
Видеообзор матча:
События матча
90’ +14
Хосеп Мартинес (Дженоа) получает красную карточку.
90’ +9
Майк Меньян (Милан) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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