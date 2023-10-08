7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.

Оливье Жиру, который на 90+9-й минуте стал в ворота команды из-за удаления голкипера Меньяна, сделал очень важный сейв на 90+14-й.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Дженоа – Милан – 0:1

Гол: Пулишич, 87

Удаления: Мартинес, 90+13 – Меньян, 90+9