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Чемпионат Италии
Дженоа
07.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Милан
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Италия
08 октября 2023, 00:57 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
313
0

Дженоа – Милан – 0:1. Триллер в конце, суперсейв Жиру. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А

08 октября 2023, 00:57 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
313
0
Дженоа – Милан – 0:1. Триллер в конце, суперсейв Жиру. Видео гола и обзор
Twitter. Оливье Жиру

7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.

Оливье Жиру, который на 90+9-й минуте стал в ворота команды из-за удаления голкипера Меньяна, сделал очень важный сейв на 90+14-й.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Дженоа – Милан – 0:1

Гол: Пулишич, 87

Удаления: Мартинес, 90+13 – Меньян, 90+9

Видеообзор матча:

События матча

90’ +14
Хосеп Мартинес (Дженоа) получает красную карточку.
90’ +9
Майк Меньян (Милан) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Дженоа Милан Дженоа - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Оливье Жиру Майк Меньян Кристиан Пулишич Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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