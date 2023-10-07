Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0
7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.
Единственный гол на 87-й минуте забил Кристиан Пулишич.
На 90+7 Меньян сфолил за пределами штрафной и был удален с поля. В ворота гостей стал Оливье Жиру, поскольку «Милан» уже использовал все замены до этого времени. Штрафной «Дженоа» реализовать не смог. Мяч попал в перекладину, а после защитники «дьяволов» вынесли его на угловой. На стандарт прибежал кипер «Дженоа» Хосеп Мартинес. Ничего опасного создать у ворот «Милана» не получилось, а затем Мартинес сыграл в подкате против защитника «Милана» и нарушил правила, за что получил вторую желтую.
На 90+14 Жиру спас «Милан», уверенно сыграв на выходе.
Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Беркана Кутлу.
Сейчас «Милан» занимает первое место в таблице чемпионата Италии. У команды 21 очко после 8 туров. У ближайшего преследователя «Интера» на 2 пункта меньше. «Дженоа» находится на 15-й позиции с 8 очками.
Серия А. 8-й тур. 7 октября
Дженоа – Милан – 0:1
Гол: Пулишич, 87
Удаления: Мартинес, 90+13 – Меньян, 90+9
⏹️ FT: #GenoaMilan 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/L2H0hy61aD— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 7, 2023
.... and breathe 😅😅😅#GenoaMilan #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) October 7, 2023
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/KzZILni52z
MVP: Olivier Giroud pic.twitter.com/oN8Msg6vR1— AC Milan TMN (@MilanTMN) October 7, 2023
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