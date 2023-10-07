Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Чемпионат Италии
Дженоа
07.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 октября 2023, 23:59 | Обновлено 08 октября 2023, 00:19
1149
2

Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским

Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0

07 октября 2023, 23:59 | Обновлено 08 октября 2023, 00:19
1149
2
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Кристиан Пулишич.

На 90+7 Меньян сфолил за пределами штрафной и был удален с поля. В ворота гостей стал Оливье Жиру, поскольку «Милан» уже использовал все замены до этого времени. Штрафной «Дженоа» реализовать не смог. Мяч попал в перекладину, а после защитники «дьяволов» вынесли его на угловой. На стандарт прибежал кипер «Дженоа» Хосеп Мартинес. Ничего опасного создать у ворот «Милана» не получилось, а затем Мартинес сыграл в подкате против защитника «Милана» и нарушил правила, за что получил вторую желтую.

На 90+14 Жиру спас «Милан», уверенно сыграв на выходе.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Беркана Кутлу.

Сейчас «Милан» занимает первое место в таблице чемпионата Италии. У команды 21 очко после 8 туров. У ближайшего преследователя «Интера» на 2 пункта меньше. «Дженоа» находится на 15-й позиции с 8 очками.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Дженоа – Милан – 0:1

Гол: Пулишич, 87

Удаления: Мартинес, 90+13 – Меньян, 90+9

По теме:
Не Жиру? Назван лучший игрок матча с участием Малиновского в Италии
Дженоа – Милан. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руслан Малиновский заявлен в старте на матч против Милана
Дженоа Милан Дженоа - Милан удаление с поля Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Кристиан Пулишич Майк Меньян Оливье Жиру
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Футбол | 07 октября 2023, 19:05 23
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса

Каталонская команда минимально обыграла соперников со счетом 1:0

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 07 октября 2023, 16:00 7
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Камбек на тай-брейке с 2:5. Завацкая вышла в финал 40-тысячника в Лиссабоне
Теннис | 07.10.2023, 18:43
Камбек на тай-брейке с 2:5. Завацкая вышла в финал 40-тысячника в Лиссабоне
Камбек на тай-брейке с 2:5. Завацкая вышла в финал 40-тысячника в Лиссабоне
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Футбол | 07.10.2023, 19:53
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
Футбол | 07.10.2023, 22:25
Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Не припоминаю, чтобы когда-то удаляли вратарей обеих команд. Концовка матча заставила улыбнуться. Жиру спас команду стоя на воротах и был счастлив как ребенок.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 5
Бокс
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Динамо
06.10.2023, 06:15 2
Футбол
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем