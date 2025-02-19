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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 19:52 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:53
400
1

Эрнандес извинился за удаление в матче против Фейеноорда

Игрок подвел всю команду

19 февраля 2025, 19:52 | Обновлено 19 февраля 2025, 19:53
400
1
Эрнандес извинился за удаление в матче против Фейеноорда
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес получил второе предупреждение в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Футболист, имея желтую карточку, попытался симулировать нарушение в штрафной площадке гостей, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

«Футбол непредсказуем. В нем есть как радостные моменты, так и болезненные. Мне очень грустно.

Я хочу извиниться перед партнерами за то, что подвел их, а также перед болельщиками, которые всегда поддерживают команду.

Но клуб – это семья, и мы должны держаться вместе. Вперед, «Милан»!»

«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Фейеноорду».

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Лига чемпионов Милан Фейеноорд Милан - Фейеноорд Тео Эрнандес удаление (красная карточка)
Александр Сильченко Источник: Instagram
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Saar
Вилетіти від Феєнорда! Млять, позор! Ти гарний гравець, але в цьому матчі- ти пустоголовий!!!
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