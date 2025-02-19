Эрнандес извинился за удаление в матче против Фейеноорда
Игрок подвел всю команду
27-летний французский защитник «Милана» Тео Эрнандес получил второе предупреждение в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда».
Футболист, имея желтую карточку, попытался симулировать нарушение в штрафной площадке гостей, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.
«Футбол непредсказуем. В нем есть как радостные моменты, так и болезненные. Мне очень грустно.
Я хочу извиниться перед партнерами за то, что подвел их, а также перед болельщиками, которые всегда поддерживают команду.
Но клуб – это семья, и мы должны держаться вместе. Вперед, «Милан»!»
«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в двухматчевом противостоянии «Фейеноорду».
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