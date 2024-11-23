Украине досталась Бельгия, беседа Довбика с Раньери, указ по Тимощуку

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 ноября.

1. Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций

22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки

2A. «Это будет непросто». Ребров отреагировал на жребий плей-офф Лиги наций

Коуч воспринимает матчи против Бельгии как возможность сделать шаг вперед

2B. «Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций

Доменико Тедеско не понимает, как можно быть довольным жребием

3A. Йожеф САБО: «Бельгия – это хорошая командочка»

Жребий Лиги наций не оказался к Украине благосклонен

3B. «Разве что свечку поставить». Реакция фанатов Украины на жребий Лиги наций

Сине-желтые сыграют против Бельгии

4A. Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21

Команда Унаи Мельгосы летом 2025 года примет участие в финальном раунде ЧЕ

4B. Львы дома в ударе. Карпаты нанесли поражение Колосу

Львовяне одержали минимальную победу

5A. Хет-трик Кейна. Бавария разгромила Аугсбург и укрепила лидерство

Мюнхенская команда одержала пятую победу подряд

5B. Обамеянг шокировал Роналду. Аль-Наср с голом Криштиану уступил в чемпионате

Команда португальца проиграла Аль-Кадисии в 11-м туре в Саудовской Аравии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Верес остался без правого защитника. Стороны расторгли контракт

Евгений Морозко вышел на рынок свободных агентов

6B. У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер

Новый вождь «Ромы» рассказал Артему, что хочет от команды

7. Впервые в истории. Определена первая сборная, вышедшая в финал Кубка Дэвиса

Команда Нидерландов переиграла Германию за счет двух одиночных матчей

8. ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Зубко покинул пост президента ФХУ

Министерства юстиции Украины зарегистрировало нового босса хоккейной федерации

9. Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград

Владимир Зеленский подписал документ о лишении наград предателей страны

10A. Пять летних топ-новичков клубов АПЛ, которые не оправдывают инвестиций

Соответствовать ожиданиям в самом сильном чемпионате – очень непросто

10B. Ямал и еще 8 игроков, которые больше всего подорожали в 2024 году

О самых ценных игроках текущего года