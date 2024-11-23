ФОТО. Криштиану Роналду сомневается в футбольной карьере своего сына
Криштиану Роналду отметился одной фразой, которая очень о многом говорит
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сомневается в том, что его сын – Криштиану Роналду-младший – сможет достигнуть тех же высот, что и он.
Популярный Instagram-аккаунт FC Motivate подаёт разговор 39-летнего футболиста с его агентом Рикарду Режуфе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Делясь своими ощущениями от будущей футбольной карьеры сына, Криштиану сказал:
«Он больше, чем я, когда я был в его возрасте».
«Остаётся посмотреть, есть ли у него столько же голода, как это было у меня», – поделился мыслями легендарный форвард.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 ноября в 19:30 по Киеву
Энтони выделил Джорджа Формана