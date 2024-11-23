ФОТО. Криштиану Роналду сомневается в футбольной карьере своего сына

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сомневается в том, что его сын – Криштиану Роналду-младший – сможет достигнуть тех же высот, что и он.

Популярный Instagram-аккаунт FC Motivate подаёт разговор 39-летнего футболиста с его агентом Рикарду Режуфе.

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Делясь своими ощущениями от будущей футбольной карьеры сына, Криштиану сказал:

«Он больше, чем я, когда я был в его возрасте».

«Остаётся посмотреть, есть ли у него столько же голода, как это было у меня», – поделился мыслями легендарный форвард.