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23 ноября 2024, 06:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 06:30
752
1

ФОТО. Криштиану Роналду сомневается в футбольной карьере своего сына

Криштиану Роналду отметился одной фразой, которая очень о многом говорит

23 ноября 2024, 06:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 06:30
752
1
ФОТО. Криштиану Роналду сомневается в футбольной карьере своего сына
Instagram. Криштиану Роналду с сыном

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сомневается в том, что его сын – Криштиану Роналду-младший – сможет достигнуть тех же высот, что и он.

Популярный Instagram-аккаунт FC Motivate подаёт разговор 39-летнего футболиста с его агентом Рикарду Режуфе.

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Делясь своими ощущениями от будущей футбольной карьеры сына, Криштиану сказал:

«Он больше, чем я, когда я был в его возрасте».

«Остаётся посмотреть, есть ли у него столько же голода, как это было у меня», – поделился мыслями легендарный форвард.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший фото lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Ron Noiill
Ж - журналістика
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