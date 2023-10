Круче Свентек. Винстрик Гофф с августа 2023 года составляет 15 матчей

5 октября американская теннисистка и третья ракетка мира Коко Гофф обыграла представительницу страны 404 Веронику Кудерметову (WTA 16) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Игра завершилась со счетом 2:0 (7:6 (7:5), 6:2) в пользу 19-летней американки.

Для Гофф эта победа стала 15-й подряд. Начиная с середины августа 2023 года Коко ни разу не проиграла.

За это время Гофф выиграла титул в Цинциннати и стала чемпионкой Открытого чемпионата США по теннису. В Пекине американка выиграла уже 3 поединка.

Победная серии Коко Гофф превзошла винстрик Иги Свентек, который составлял 14 матчей в промежутке с Ролан Гаррос до Уимблдона.

В четвертьфинале крупного турнира в Китае третья ракетка мира встретится с Марией Саккари.

Видеообзор матча Коко Гофф – Вероника Кудерметова

15 - Coco Gauff now has won 15 consecutive matches in the WTA during 2023, she now has the longest winning streak of this year eclipsing Iga Swiatek’s 14 match winning run between Roland Garros and Wimbledon. Form. #ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/MXH1dqSSRz