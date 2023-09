19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open

19-летняя американская теннисистка Коко Гофф (WTA 6) выиграла титул US Open 2023.

В финале американского мейджора Гофф обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах за 2 часа и 5 минут.

US Open 2023. Финал

Коко Гофф (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2

Это была 6-я встреча теннисисток. Коко выиграла 4-й поединок.

Для Коко это первый титул на турнирах Grand Slam. На ее счету теперь 6 трофеев за карьеру.

Винстрик Гофф составляет 12 матчей. Начиная с турнира в Вашингтоне, где она взяла трофей, американка выиграла 18 поединков из 19.

С понедельника Коко станет 3-й ракеткой мира и обновит личный рекорд.

Гофф стала первой американской теннисисткой с 2017 года, которая завоевала титул на Открытом чемпионате США. Тогда победу на американском мейджоре одержала Слоан Стивенс.

YOU GO COCO! pic.twitter.com/ztI2h0tdul — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

All the moments led to this! Coco Gauff is a Grand Slam champion! pic.twitter.com/kH3pCgm3RU — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

It's all about the company you keep. 😄 pic.twitter.com/S59CgrtmoZ — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023