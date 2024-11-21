«Только молодые». В Металлисте 1925 объяснили, почему не играет Гармаш
Денис Гармаш не нужен даже второму составу харьковчан
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Гармаш сейчас находится в расположении второй команды «Металлиста 1925», которая выступает во Второй лиге, но даже там не получает игровой практики. Тренер харьковской команды Сергей Карпенко объяснил такое решение.
Мы делаем ставку на молодых футболистов, а эти игроки уже добились многого в украинском футболе.
Будут только молодые футболисты. Если из первой команды скажут, что кто-то должен за нас сыграть, то они, конечно, сыграют за «Металлист 1925-2», – сказал Сергей Карпенко.
Гармаш перебрался в «Металлист 1925» из хорватского «Осиека» зимой в статусе свободного агента. В общей сложности Денис провел 15 поединков.
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