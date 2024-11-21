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  4. Селезнев рассказал о футбольной мечте. Видит себя тренером?
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 12:59 |
556
0

Селезнев рассказал о футбольной мечте. Видит себя тренером?

Евгений хочет работать в футбольном клубе из Днепра

21 ноября 2024, 12:59 |
556
0
Селезнев рассказал о футбольной мечте. Видит себя тренером?
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Селезнев

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о будущем. Футболист признался, планирует ли начать тренерскую карьеру.

«Не представляю себя вне футбола. Моя цель и мечта – наслаждаться тем, что умею делать. Тренером вряд ли буду. Очень полезен опыт, который я получил в «Днепре-1». Раньше я видел футбол глазами футболиста. К примеру, только то, что Ротань должен отдать пас, а Селезнев должен забить. А теперь понимаю: чтобы Ротань отдал, должно много происходить другого и вне поля.

«Моя мечта – снова работать в футбольном клубе Днепра. Смотрю на проблему отсутствия команды в городе глобальнее. Во дворах есть дети, и их нужно направлять. А футбол воспитывает коллективность, справедливость, ответственность», – сказал Евгений.

Ранее Евгений Селезнев назвал лучшего тренера в нынешней УПЛ.

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Евгений Селезнев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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