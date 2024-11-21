Селезнев рассказал о футбольной мечте. Видит себя тренером?
Евгений хочет работать в футбольном клубе из Днепра
Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о будущем. Футболист признался, планирует ли начать тренерскую карьеру.
«Не представляю себя вне футбола. Моя цель и мечта – наслаждаться тем, что умею делать. Тренером вряд ли буду. Очень полезен опыт, который я получил в «Днепре-1». Раньше я видел футбол глазами футболиста. К примеру, только то, что Ротань должен отдать пас, а Селезнев должен забить. А теперь понимаю: чтобы Ротань отдал, должно много происходить другого и вне поля.
«Моя мечта – снова работать в футбольном клубе Днепра. Смотрю на проблему отсутствия команды в городе глобальнее. Во дворах есть дети, и их нужно направлять. А футбол воспитывает коллективность, справедливость, ответственность», – сказал Евгений.
Ранее Евгений Селезнев назвал лучшего тренера в нынешней УПЛ.
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