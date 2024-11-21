Юрген Клопп лично проверит работу в ФК Париж

Владелец французского клуба ФК «Париж» Антуан Арно прокомментировал визит в столицу Франции Юргена Клоппа.

«Мы с ним провели несколько бесед по телефону. Сейчас он говорит, что хочет лично приехать в Париж и поработать в структуре клуба. Он хочет увидеть, как происходит рабочий процесс.

Задачи не изменились, и «Париж» должен играть в Лиге 1. Для этого мы и собираем такую качественную команду», — прокомментировал Арно.

Юрген Клопп летом покинул английский «Ливерпуль» и заявил, что пока не видит себя в роли тренера. Позже было сообщено, что Клопп начал работать в структуре Red Bull и отвечает за развитие футбола.