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  4. ВИДЕО. Вавринка жестко раскритиковал Пике за новый формат Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
12 сентября 2023, 16:57 |
114
0

ВИДЕО. Вавринка жестко раскритиковал Пике за новый формат Кубка Дэвиса

Матч Франция – Швейцария не вызвал большого ажиотажа

12 сентября 2023, 16:57 |
114
0
ВИДЕО. Вавринка жестко раскритиковал Пике за новый формат Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Сегодня, 12 сентября стартовали матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023. В Манчестере играют сборные Швейцарии и Франции.

Звезда сборной Швейцарии Стэн Вавринка у себя в Твиттере опубликовал видео с практически пустыми трибунами на матче, и обвинил в этом Жерара Пике:

«Спасибо Жерару Пике и ITF! Это матч Кубка Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере», – написал Вавринка.

Напомним, в 2018 году Пике вместе со своей инвестиционной группой пообещал инвестировать 3 миллиарда долларов в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Взамен Пике и его инвесторы пролоббировали существенное изменение формата проведения турнира.

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Стэн Вавринка Жерар Пике Кубок Дэвиса-2023 видео
Источник Sport.ua
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