ВИДЕО. Вавринка жестко раскритиковал Пике за новый формат Кубка Дэвиса

Сегодня, 12 сентября стартовали матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023. В Манчестере играют сборные Швейцарии и Франции.

Звезда сборной Швейцарии Стэн Вавринка у себя в Твиттере опубликовал видео с практически пустыми трибунами на матче, и обвинил в этом Жерара Пике:

«Спасибо Жерару Пике и ITF! Это матч Кубка Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере», – написал Вавринка.

Напомним, в 2018 году Пике вместе со своей инвестиционной группой пообещал инвестировать 3 миллиарда долларов в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Взамен Пике и его инвесторы пролоббировали существенное изменение формата проведения турнира.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd