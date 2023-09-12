ВИДЕО. Вавринка жестко раскритиковал Пике за новый формат Кубка Дэвиса
Матч Франция – Швейцария не вызвал большого ажиотажа
Сегодня, 12 сентября стартовали матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023. В Манчестере играют сборные Швейцарии и Франции.
Звезда сборной Швейцарии Стэн Вавринка у себя в Твиттере опубликовал видео с практически пустыми трибунами на матче, и обвинил в этом Жерара Пике:
«Спасибо Жерару Пике и ITF! Это матч Кубка Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере», – написал Вавринка.
Напомним, в 2018 году Пике вместе со своей инвестиционной группой пообещал инвестировать 3 миллиарда долларов в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Взамен Пике и его инвесторы пролоббировали существенное изменение формата проведения турнира.
Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023
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