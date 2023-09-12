Кубок Дэвиса12 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:15
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Кубок Дэвиса. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 17:00 матчи первого дня группового этапа Кубка Дэвиса
12 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:15
228
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Во вторник, 12 сентября, начинаются матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023
Матчи первого дня начнутся в 17:00 по киевскому времени.
Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубок Дэвиса-2023, групповой этап
Первый день. 12 сентября
17:00. Франция – Швейцария (Адриан Маннарино – Доминик Штрикер)
Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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