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Кубок Дэвиса
12 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:15
228
0

Кубок Дэвиса. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 17:00 матчи первого дня группового этапа Кубка Дэвиса

12 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:15
228
0
Кубок Дэвиса. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
daviscup.com

Во вторник, 12 сентября, начинаются матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023

Матчи первого дня начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Первый день. 12 сентября

17:00. Франция – Швейцария (Адриан Маннарино – Доминик Штрикер)

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Дэвиса-2023 смотреть онлайн сборная Франции по теннису сборная Швейцарии по теннису Адриан Маннарино Доминик Штрикер
Источник Sport.ua
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