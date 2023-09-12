Кубок Дэвиса. День 1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 сентября, начинаются матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023

Матчи первого дня начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Первый день. 12 сентября

17:00. Франция – Швейцария (Адриан Маннарино – Доминик Штрикер)

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция