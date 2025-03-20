Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

20 марта на «Полюд» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Хорватии встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда достаточно случайно получила Далича в главные тренеры - до этого специалист работал в Азии и был откровенно малоизвестен. Как итог, Златко привел ее к лучшему отрезку в истории, с серебром (2018-й) и бронзой (2022-й) чемпионатов мира, да и в прошлом розыгрыше Лиги Наций только в финале проиграли по пенальти. Но на Евро сначала хорваты проиграли Испании, а потом упускали преимущество с Албанией и Италией, заканчивая только ничьими. В итоге в плей-офф выйти не получилось.

Осенью в Лиге Наций сборная обыгрывала по разу поляков и шотландцев. Набрав 8 очков, в том числе сыграв вничью в 6-м туре с Португалией, Модрич и компания смогли закончить на втором месте в своем квартете. На этот раз и такого оказалось достаточно, чтобы выйти в плей-офф и нынешнего турнира.

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Франция

Сборная при Дешаме явно больше впечатляет на чемпионатах мира - дважды дошла в том формате до финала, и в 2018-м году, как раз обыграв хорватов, брали там титул. А в Катаре только в серии пенальти сложили полномочия перед Аргентиной. На Евро же хватало проблем. Прошлым летом еще хотя бы до полуфинала дошли, уступив там Испании. Но запомнились тем, что толком не могли забить с игры, при невероятном атакующем потенциале.

Осенью французам было сложнее. Жиру окончательно завязал, решил вдруг уйти и Гризманн, а Мбаппе сосредоточился на выступлениях в Реала, или просто отдыхал. В итоге в Лиге Наций подопечные Дешама начинали с домашнего поражения Италии, а в ноябре не забили Израилю. Но за счет 3:1 в крайнем туре, на Сан-Сиро, догнали конкурента по очками и сместили их с первого места по дополнительным показателям.

Статистика личных встреч

У французов было три победы кряду. Но в Лиге Наций лучше получалось у хорватов - 1:1 дома, 1:0 в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в возможный успех гостей. Но когда встречаются Далич и Дешам , можно ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).