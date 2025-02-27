Не хотят этого видеть. Пике считает, что теннис не интересен молодежи
Экс-футболист и экс-партнер ITF считает, что теннису нужно меняться
Бывший футболист и бывший партнер Международной федерации тенниса (ITF) Жерар Пике считает, что теннис в его нынешнем виде не интересен молодой аудитории и нужны изменения в его правилах.
«Почему в теннисе две подачи? Это лишние тридцать секунд для того, кто подает. Люди не хотят этого видеть. Почему в пятиминутном гейме так много этих «ровно-больше-ровно-больше». Давайте сделаем «золотой мяч». Теннису нужно меняться, чтобы приспосабливаться к нынешним скоростям и привлекать молодых людей, которые смотрят НВО или Netflix», – приводит слова Пике редактор издания Punto de Break Хосе Моргадо.
Напомним, что в 2018-м году компания Жерара Пике Kosmos Holding стала партнером ITF по реорганизации Кубка Дэвиса, но в январе 2023 года ITF прекратила сотрудничество с компанией Пике.
Gerard Pique propone varios cambios en el tenis.— José Morón (@jmgmoron) February 27, 2025
"¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de un tío botando la pelota. La gente no quiere ver eso. ¿Por qué tanto deuce-ventaja, deuce-ventaja en un juego de cinco minutos? Pongamos pelota de oro. El tenis debe… pic.twitter.com/ah7PawgCYD
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