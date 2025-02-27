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27 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:38
191
1

Не хотят этого видеть. Пике считает, что теннис не интересен молодежи

Экс-футболист и экс-партнер ITF считает, что теннису нужно меняться

27 февраля 2025, 22:37 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:38
191
1
Не хотят этого видеть. Пике считает, что теннис не интересен молодежи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Бывший футболист и бывший партнер Международной федерации тенниса (ITF) Жерар Пике считает, что теннис в его нынешнем виде не интересен молодой аудитории и нужны изменения в его правилах.

«Почему в теннисе две подачи? Это лишние тридцать секунд для того, кто подает. Люди не хотят этого видеть. Почему в пятиминутном гейме так много этих «ровно-больше-ровно-больше». Давайте сделаем «золотой мяч». Теннису нужно меняться, чтобы приспосабливаться к нынешним скоростям и привлекать молодых людей, которые смотрят НВО или Netflix», – приводит слова Пике редактор издания Punto de Break Хосе Моргадо.

Напомним, что в 2018-м году компания Жерара Пике Kosmos Holding стала партнером ITF по реорганизации Кубка Дэвиса, но в январе 2023 года ITF прекратила сотрудничество с компанией Пике.

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Жерар Пике теннис
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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Muskrat2
Чому.
Коротка відповідь: щоб перемагав найсильніший, а не випадковий. 
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