Не хотят этого видеть. Пике считает, что теннис не интересен молодежи

Бывший футболист и бывший партнер Международной федерации тенниса (ITF) Жерар Пике считает, что теннис в его нынешнем виде не интересен молодой аудитории и нужны изменения в его правилах.

«Почему в теннисе две подачи? Это лишние тридцать секунд для того, кто подает. Люди не хотят этого видеть. Почему в пятиминутном гейме так много этих «ровно-больше-ровно-больше». Давайте сделаем «золотой мяч». Теннису нужно меняться, чтобы приспосабливаться к нынешним скоростям и привлекать молодых людей, которые смотрят НВО или Netflix», – приводит слова Пике редактор издания Punto de Break Хосе Моргадо.

Напомним, что в 2018-м году компания Жерара Пике Kosmos Holding стала партнером ITF по реорганизации Кубка Дэвиса, но в январе 2023 года ITF прекратила сотрудничество с компанией Пике.