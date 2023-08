ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола – лучший тренер сезона 2022/23 по версии УЕФА

УЕФА определила лучшего тренера сезона 2022/23. Им стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист в прошлом сезоне взял требл с манчестерским грандом, выиграв чемпионат Англии, Кубок Англии и главный клубный турнир УЕФА – Лигу Чемпионов.

В АПЛ сезона 2022/23 «Ман Сити» Гвардиолы набрал 89 очков, выиграв 28 поединков и сыграв 5 матчей вничью. В Лиге чемпионов команда Пепа из 13 матчей не проиграла ни одного.

На награду также претендовали тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и соперник Пепа по финалу ЛЧ – Симоне Индзаги из «Интера».

🥇 PEP GUARDIOLA is the 2022/23 UEFA Men's Coach of the Year!



And what a year! Champions League, Premier League and FA Cup winners. Congratulations, Pep, and get well soon!#UEFAawards pic.twitter.com/b5xkgblAEs