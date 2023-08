Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио находится в шаге от перехода в греческий ПАОК. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

23-летний бразилец, который сейчас выступает за римский «Лацио», переберется в Грецию на правах аренды с опцией выкупа за 7,5 миллиона евро. Именно столько римляне заплатили за Маркоса Антонио «Шахтеру» год назад.

В сезоне 2022/2023 Марко Антонио провел за «Лацио» 22 матча (суммарно 763 игровые минуты) во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

#MarcosAntonio is one step away to #PAOK on loan with option to buy (€7,5M). #transfers https://t.co/b3rxPKy99m