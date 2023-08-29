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Греция
29 августа 2023, 17:06 |
484
1

Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК

Маркос Антонио покинет «Лацио»

29 августа 2023, 17:06 |
484
1
Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Антонио

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио находится в шаге от перехода в греческий ПАОК. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

23-летний бразилец, который сейчас выступает за римский «Лацио», переберется в Грецию на правах аренды с опцией выкупа за 7,5 миллиона евро. Именно столько римляне заплатили за Маркоса Антонио «Шахтеру» год назад.

В сезоне 2022/2023 Марко Антонио провел за «Лацио» 22 матча (суммарно 763 игровые минуты) во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Маркос Антонио Лацио ПАОК трансферы трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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