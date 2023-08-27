Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
27 августа 2023, 22:15 |
838
3

ОФИЦИАЛЬНО. Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии

Ранее тренер покинул сборную Италии

27 августа 2023, 22:15 |
838
3
ОФИЦИАЛЬНО. Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Федерация футбола Саудовской Аравии официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Роберто Манчини.

Условия и срок действия контракта с 58-летним итальянским специалистом не сообщается. Но, по информации итальянских СМИ, речь идет о трехлетнем соглашении, по которому Манчини суммарно заработает 90 миллионов евро.

13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, который он занимал с 2018 года. Под его руководством «Скуадра Адзурра» выиграла Евро-2020.

По теме:
Отрекаются любя. О внезапном уходе Манчини из сборной Италии
Роберто МАНЧИНИ: «Я хотел иметь спокойствие и тишину»
Роберто МАНЧИНИ: «Уход из сборной Италии – мой личный выбор»
Роберто Манчини сборная Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Бокс | 27 августа 2023, 04:41 1
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа

Наш соотечественник на момент нокаута уверенно побеждал и по очкам

ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
Футбол | 27 августа 2023, 18:49 18
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»

Главный тренер «Зари» прокомментировал игру 5-го тура УПЛ против «Миная»

Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Футбол | 27.08.2023, 22:09
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27.08.2023, 04:05
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Бокс | 27.08.2023, 12:20
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
 Молодец, бабки творят чудеса!
Ответить
0
GloryUkraine
Наступним кроком саудітів буде натуралізація бразильців для збірної.
Ответить
0
norma_zap
Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, так вот по-этому й выходит, что в жизни главное еда
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
25.08.2023, 19:05 3
Футбол
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
27.08.2023, 10:05 13
Бокс
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
27.08.2023, 00:32 12
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
25.08.2023, 16:00 77
Футбол
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем