ОФИЦИАЛЬНО. Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии
Ранее тренер покинул сборную Италии
Федерация футбола Саудовской Аравии официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Роберто Манчини.
Условия и срок действия контракта с 58-летним итальянским специалистом не сообщается. Но, по информации итальянских СМИ, речь идет о трехлетнем соглашении, по которому Манчини суммарно заработает 90 миллионов евро.
13 августа Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии, который он занимал с 2018 года. Под его руководством «Скуадра Адзурра» выиграла Евро-2020.
A born winner, a history maker, a legend of the game. 🇮🇹 ‘Buongiorno’ coach! Welcome to Saudi Arabia 🇸🇦— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) August 27, 2023
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