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  4. Италия официально подтвердила отставку Манчини
Чемпионат Европы
13 августа 2023, 15:38 |
753
0

Италия официально подтвердила отставку Манчини

Тренер покинул свой пост

13 августа 2023, 15:38 |
753
0
Италия официально подтвердила отставку Манчини
FIGC.it. Роберто Манчини

Федерация футбола Италии (FIGC) официально подтвердила информацию о том, что Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Первым эту информацию сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Причины внезапного прекращения сотрудничества сторон не называются. FIGC пообещала назвать имя нового главного тренера национальной сборной в ближайшие дни.

Напомним, сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября. В двух матчах отбора на Евро-2024 Италия набрала 3 очка – одна победа и одно поражение.

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Источник Федерация футбола Италии
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