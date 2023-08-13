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  4. Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Италия
13 августа 2023, 15:01 | Обновлено 13 августа 2023, 15:09
2184
4

Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии

Внезапное решение от наставника «Скуадры Адзурры»

13 августа 2023, 15:01 | Обновлено 13 августа 2023, 15:09
2184
4
Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, расторжение контракта произошло именно по инициативе самого тренера. Причины такого решения Манчини не известны.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2020, но затем не пробилась в финальную стадию ЧМ-2022. Суммарно Манчини провел на посту главного тренера сборной Италии 61 матч, в которых одержал 39 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Напомним, сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября. В двух матчах отбора на Евро-2024 Италия набрала 3 очка – одна победа и одно поражение.

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 4
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ALM
Мабуть араби йому запропонували місце тренера
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+4
Vitason
Не знаю - це на краще ,чи ні,новий тренер,як часто буває, стряхне команду,а може і навпаки ця невизначеність зіграє на руку збірній України!!
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+3
vitaha33
Для нас це плюс
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+1
Владислав Антонов
Конте якраз без роботи
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0
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