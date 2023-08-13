Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, расторжение контракта произошло именно по инициативе самого тренера. Причины такого решения Манчини не известны.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Евро-2020, но затем не пробилась в финальную стадию ЧМ-2022. Суммарно Манчини провел на посту главного тренера сборной Италии 61 матч, в которых одержал 39 побед, 13 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Напомним, сборная Италии – соперник Украины в отборе на Евро-2024. Команды сыграют между собой уже менее чем через месяц – 12 сентября. В двух матчах отбора на Евро-2024 Италия набрала 3 очка – одна победа и одно поражение.