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01 февраля 2025, 11:47 |
258
0

Экс-голкипер ЛНЗ близок к подписанию контракта с иностранным клубом

Андрей Попович начинал текущий сезон в клубе Первой лиги Хуст

01 февраля 2025, 11:47 |
258
0
Экс-голкипер ЛНЗ близок к подписанию контракта с иностранным клубом
ФК Минай. Андрей Попович

32-летний голкипер Андрей Попович продолжит карьеру в Кыргызстане. Экс-голкипер «Миная» и ЛНЗ подтвердил эту информацию в комментарии Sport.ua.

«Я нахожусь в команде, контракт еще не подписан. Остались проработать некоторые детали и со временем подпишу трудовое соглашение», – сказал опытный голкипер.

Попович находится в расположении команды «Кыргызалтин», с которой готовится к старту нового сезона чемпионата Кыргызстана.

Нынешний сезон голкипер начинал в «Хусте». К моменту снятия закарпатской команды соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 мячей.

Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает опытного голкипера в 125 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что стало известно, сколько было задействовано игроков и легионеров в сезоне УПЛ.

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инсайд Андрей Попович ЛНЗ Черкассы Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Кыргызстана по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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