Экс-голкипер ЛНЗ близок к подписанию контракта с иностранным клубом
Андрей Попович начинал текущий сезон в клубе Первой лиги Хуст
32-летний голкипер Андрей Попович продолжит карьеру в Кыргызстане. Экс-голкипер «Миная» и ЛНЗ подтвердил эту информацию в комментарии Sport.ua.
«Я нахожусь в команде, контракт еще не подписан. Остались проработать некоторые детали и со временем подпишу трудовое соглашение», – сказал опытный голкипер.
Попович находится в расположении команды «Кыргызалтин», с которой готовится к старту нового сезона чемпионата Кыргызстана.
Нынешний сезон голкипер начинал в «Хусте». К моменту снятия закарпатской команды соревнований Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 мячей.
Авторитетный портал Тransfermarkt оценивает опытного голкипера в 125 тысяч евро.
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