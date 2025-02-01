Манчестер Сити распрощается с Гвардиолой и уже нашли ему замену

Английский клуб «Манчестер Сити» планирует кардинальные изменения в тренерском штабе.

По информации Todo Fichajes, «горожане» планируют распрощаться с Жузепом Гвардиолой уже следующим летом и пригласить на его место главного тренера леверкузенского «Байера» испанца Хаби Алонсо. Сам Алонсо до недавнего времени хотел возглавить «Реал», однако у «горожан» есть все ресурсы, чтобы убедить Хаби выбрать именно их проект.

«Горожане» планируют переманить из «Байера» не только Хаби Алонсо. Их целью также является суперзвездный хавбек «фармацевтов» Флориан Вирц, которого англичане планируют подписать летом.