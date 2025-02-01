Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити распрощается с Гвардиолой и уже нашли ему замену
Англия
01 февраля 2025, 02:10 |
389
0

Манчестер Сити распрощается с Гвардиолой и уже нашли ему замену

Английский гранд может возглавить Хаби Алонсо

01 февраля 2025, 02:10 |
389
0
Манчестер Сити распрощается с Гвардиолой и уже нашли ему замену
Talksport. Хаби Алонсо и Жузеп Гвардиола

Английский клуб «Манчестер Сити» планирует кардинальные изменения в тренерском штабе.

По информации Todo Fichajes, «горожане» планируют распрощаться с Жузепом Гвардиолой уже следующим летом и пригласить на его место главного тренера леверкузенского «Байера» испанца Хаби Алонсо. Сам Алонсо до недавнего времени хотел возглавить «Реал», однако у «горожан» есть все ресурсы, чтобы убедить Хаби выбрать именно их проект.

«Горожане» планируют переманить из «Байера» не только Хаби Алонсо. Их целью также является суперзвездный хавбек «фармацевтов» Флориан Вирц, которого англичане планируют подписать летом.

По теме:
«Прогресса сильного нет». Фанаты – о переходе Максима Таловерова в Плимут
ФОТО. Холанд оставил отвратительный комментарий под постом своей девушки
ВИДЕО. 20 украинских тренеров прошли стажировку в Манчестер Сити
Манчестер Сити Хаби Алонсо Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Байер назначение тренера отставка Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
Футбол | 31 января 2025, 18:00 28
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше

Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку

Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин
Футбол | 01 февраля 2025, 00:29 0
Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин
Блокбастер в Ла Лиге. Де ла Фуэнте дважды не забил пенальти после 90+8 мин

Леганес уступил Райо Вальекано со счетом 0:1 с эпической концовкой

«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
Футбол | 31.01.2025, 08:26
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
Футбол | 31.01.2025, 22:11
Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
Кто стал лучшим? Известна оценка Бущана в матче, где он пропустил трижды
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 14:25
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
30.01.2025, 03:45 19
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем