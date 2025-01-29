Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити готовит больше, чем 100 млн евро за хавбека. Это звезда Бундеслиги
Англия
29 января 2025, 22:14 | Обновлено 29 января 2025, 22:20
1194
1

Ман Сити готовит больше, чем 100 млн евро за хавбека. Это звезда Бундеслиги

Горожане хотят подписать Флориана Вирца

29 января 2025, 22:14 | Обновлено 29 января 2025, 22:20
1194
1
Ман Сити готовит больше, чем 100 млн евро за хавбека. Это звезда Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити» хочет подписать звездного полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб готов сделать предложение по трансферу игрока летом 2025 года. «Горожане» рассчитывают подписать игрока за 100 миллионов евро, однако ожидается, что «Байер» будет требовать больше за своего лидера, однако „Манчестер Сити“ готов завершить трансфер даже за сумму, которая выше их ожиданий.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего хавбека в 140 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может подписать форварда «Байера».

По теме:
Ковачич сравнял счет для Ман Сити в игре против Брюгге
Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов
Предложат сумасшедший контракт. Аль-Хиляль хочет подписать лидера Барселоны
Флориан Вирц Байер Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Іван Распутін Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
Бокс | 29 января 2025, 09:00 13
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»

Александр высоко оценил мощь Дерека Чисоры

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 2
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Бокс | 29.01.2025, 08:26
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Футбол | 29.01.2025, 15:47
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Известно, на каких условиях Ворскла арендовала Крупского у Металлиста 1925
Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
Футбол | 29.01.2025, 21:55
Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Гроші у Сіті є, тож Баєру варто вимагати побільше. А такий гравець як ВІрц не завадить жодній команді.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
Эдди ХИРН: «Дважды дрался непонятно с кем. Скоро он останется без титула»
28.01.2025, 15:22 1
Бокс
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
Источник: Лидер Шахтера покинет клуб после матча с Боруссией Д
28.01.2025, 07:24 2
Футбол
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
КОППИНДЖЕР: «Усик завершит карьеру в 2025. Он больше не имеет...»
28.01.2025, 00:32 3
Бокс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
27.01.2025, 17:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем