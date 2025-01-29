Ман Сити готовит больше, чем 100 млн евро за хавбека. Это звезда Бундеслиги

«Манчестер Сити» хочет подписать звездного полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб готов сделать предложение по трансферу игрока летом 2025 года. «Горожане» рассчитывают подписать игрока за 100 миллионов евро, однако ожидается, что «Байер» будет требовать больше за своего лидера, однако „Манчестер Сити“ готов завершить трансфер даже за сумму, которая выше их ожиданий.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего хавбека в 140 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Байер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» может подписать форварда «Байера».