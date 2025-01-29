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  4. Усиление для Роналду. Аль-Наср осуществит трансфер форварда за 60 млн евро
Германия
29 января 2025, 09:58 |
886
0

Усиление для Роналду. Аль-Наср осуществит трансфер форварда за 60 млн евро

«Байер» согласился отпустить Виктора Бонифейса в Саудовскую Аравию

29 января 2025, 09:58 |
886
0
Усиление для Роналду. Аль-Наср осуществит трансфер форварда за 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Форвард леверкузенского «Байера» Виктор Бонифейс в ближайшее время перейдет в чемпионат Саудовской Аравии – в услугах игрока заинтересован «Аль-Наср».

Авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что переговоры между клубами находятся на финальной стадии, сторонам осталось уладить последние детали сделки:

«Клубы достигли соглашения о финальной сумме трансфера в размере более 60 млн евро. 24-летний нападающий уже прошел медицинское обследование. Эксклюзивные новости с прошлой недели, которые будут подтверждены в ближайшее время», – сообщил журналист в социальных сетях.

В этом сезоне Бонифейс нечасто появлялся на футбольном поле из-за травм, однако соперников периодически огорчал – шесть голов и одна результативная передача в десяти матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард отказал в трансфере клубу Английской Премьер-лиги.

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Аль-Наср Эр-Рияд Байер Виктор Бонифейс Криштиану Роналду Флориан Плеттенберг трансферы трансферы Бундеслиги
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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