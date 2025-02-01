«До свидания». Переход Сикана в Динамо сорвался из-за обиды

Первый тренер украинского футболиста Даниила Сикана Юрий Романов рассказал, что его подопечный в начале своей карьеры мог оказаться в киевском «Динамо» и назвал причину, почему этот переход тогда не состоялся.

– Как произошел переход Сикана из школы «Полесья» в «Карпаты»?

– В «Полесье» он отыграл первый круг на первенство Украины, хотя наша команда была на год младше. И вот Сикан за половину сезона забил 10 или 11 голов, был лучшим бомбардиром. После этого его в «Карпаты» и забрали.

Я знал, что львовский интернат готовит качественных воспитанников. Это сейчас я жалел бы, а на тот момент вы сами понимаете, где были «Карпаты», а где «Полесье». Я его тогда не переубеждал, потому что «Карпаты» – известный клуб с хорошей историей.

– Писали, что и «Динамо» боролось за вашего воспитанника.

– Из «Динамо» тоже на него выходили в то время, приглашали к себе, но там своя история. Когда он еще играл за «Полесье», мама возила его на просмотр в «Динамо», но там ей сказали подождать. Ну она и затаила обиду. И вот когда Даню уже из «Карпат» звали в Киев, она ответила: «Нет-нет, вы нас тогда не взяли. Все, до свидания», – рассказал Романов.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» отпустил Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».