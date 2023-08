Стали известны составы команд на матч Славия - Заря

Стали известны составы команд на матч плей-офф Лиги конференций между чешской «Славией» и украинской «Зарей».

Славия: Коларж – Масопуст, Вичек, Голеш – Доудера, Зафейрис, Шевчик, Провод – М. Юрасек, Хытил, Шранц

Запасные: Мандоуш, Сиротник, Оусу, Валлем, Тиджани, Ван Бюрен, Юречка, Боржил, Огунгбайи, Громада, Томич, Тоула

Заря: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Мишнов, Дрышлюк, Яцык – Вантух, Герреро, Антюх

Запасные: Сапутин, Жилкин, Боль, Гулько, Хахлев, Нагнойный, Алефиренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мичин.

Матч между «Славией» и «Зарей» пройдет в Праге и начнется в 21:00 по киевскому времени.

👥 This is our line-up for the opening game of the #UEL Play-off! #slazor



First time in starting XI for Vlček, Ogbu suspended after a red card against Dnipro. pic.twitter.com/BN16hjfcBG