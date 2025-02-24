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  4. Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 15:08 | Обновлено 24 февраля 2025, 15:09
275
1

Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»

Автор единственного гола луганчан – о поражении от команды Ротаня

24 февраля 2025, 15:08 | Обновлено 24 февраля 2025, 15:09
275
1
Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»
ФК Заря. Роман Вантух

В 18 туре чемпионата УПЛ футболисты «Зари» вышли вперед в Александрии после удара Романа Вантуха, но затем пропустили дважды от Александра Филипова и проиграли – 1:2.

Защитник луганчан Роман Вантух в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало гостям удержать победный счет:

– Это уже был мой второй гол, забитый в составе «Зари». Впервые отличился в поединке со «Львовом» – воспитанником которого я являюсь, а вчера заставил капитулировать вратаря «Александрии», за которую в свое время выступал. Как видите, порчу настроение только «своим» командам.

– Но даже твоего точного удара «Заре» не хватило для завоевания хотя бы одного очка. Почему так получилось?

– Прежде всего, виноваты сами, потому что не имели права пропускать перед самым перерывом. Убежден, если бы второй тайм начался при счете – 1:0 в нашу пользу, то была бы совсем другая игра. Более того, не хватало концентрации и сразу после перерыва, когда хозяева забили второй раз. И самое обидное, что игра в Александрии нам давалась. Все же, как по мне «Заря» заслуживала лучшей судьбы.

– После финального свистка рулевой «Зари» Младен Бартулович был недоволен судейством, в частности, не назначенным в ворота «горожан» пенальти, когда сфолили на Владиславе Вакуле.

– На мой взгляд, нарушение правил в штрафной площадке на Филиппу Будковском было еще более очевидным, но судейский свисток снова молчал. Не может удивлять и то, что в Александрии работала система VAR, но рефери не воспользовался возможностью пересмотреть хотя бы один из спорных моментов. И это не впервые такое случается в поединках с участием луганчан. Но, как бы там ни было, в первую очередь должны упрекать себя. Впереди работа над ошибками и очень хочется, чтобы в следующем матче – с «Рухом» обошлось без досадных срывов.

Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу судейской бригады в поединке «Зари» против «Александрии».

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Роман Вантух Филипп Будковский Заря Луганск Александрия Александрия - Заря инсайд пенальти судейство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Ну пенальті там що на Будківському що на Вакулі були такі які ставлять для шахтарів тільки. Не 100%. А от порушення перед другим голом Олександрії було 200% на мою думку.
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