Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»

В 18 туре чемпионата УПЛ футболисты «Зари» вышли вперед в Александрии после удара Романа Вантуха, но затем пропустили дважды от Александра Филипова и проиграли – 1:2.

Защитник луганчан Роман Вантух в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало гостям удержать победный счет:

– Это уже был мой второй гол, забитый в составе «Зари». Впервые отличился в поединке со «Львовом» – воспитанником которого я являюсь, а вчера заставил капитулировать вратаря «Александрии», за которую в свое время выступал. Как видите, порчу настроение только «своим» командам.

– Но даже твоего точного удара «Заре» не хватило для завоевания хотя бы одного очка. Почему так получилось?

– Прежде всего, виноваты сами, потому что не имели права пропускать перед самым перерывом. Убежден, если бы второй тайм начался при счете – 1:0 в нашу пользу, то была бы совсем другая игра. Более того, не хватало концентрации и сразу после перерыва, когда хозяева забили второй раз. И самое обидное, что игра в Александрии нам давалась. Все же, как по мне «Заря» заслуживала лучшей судьбы.

– После финального свистка рулевой «Зари» Младен Бартулович был недоволен судейством, в частности, не назначенным в ворота «горожан» пенальти, когда сфолили на Владиславе Вакуле.

– На мой взгляд, нарушение правил в штрафной площадке на Филиппу Будковском было еще более очевидным, но судейский свисток снова молчал. Не может удивлять и то, что в Александрии работала система VAR, но рефери не воспользовался возможностью пересмотреть хотя бы один из спорных моментов. И это не впервые такое случается в поединках с участием луганчан. Но, как бы там ни было, в первую очередь должны упрекать себя. Впереди работа над ошибками и очень хочется, чтобы в следующем матче – с «Рухом» обошлось без досадных срывов.

Ранее бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу судейской бригады в поединке «Зари» против «Александрии».