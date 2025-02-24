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  4. Рух постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 14:54 |
340
0

Рух постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза

В матче с луганчанами состоится дебют гамбийского нападающего

24 февраля 2025, 14:54 |
340
0
Рух постепенно преодолевает эпидемию и ожидает киргиза
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, лазарет «Руха» почти опустел. Из тех 12 футболистов, которые не избежали гриппа, в строй не вернулся только Олег Горин.

По имеющейся информации – остальные завтра начнут непосредственную подготовку к поединку 19-го тура УПЛ с «Зарей», который состоится 2 марта.

Скорее всего, в матче с луганчанами состоится дебют 21-летнего гамбийского нападающего Бабукара Фаала, который 23 февраля подписал контракт с львовянами до 30 июня 2027 года.

Еще один потенциальный новичок-легионер, киргиз Бекназ Алмазбеков, должен появиться в расположении «Руха» 25 февраля.

Сейчас в активе подопечных Виталия Пономарева 23 очка и они занимают седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее полузащитник «Руха» Юрий Тлумак прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Рух Львов Заря Луганск травма грипп Олег Горин Бекназ Алмазбеков трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Заря - Рух
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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