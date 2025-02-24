Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ТЛУМАК: «Результат на табло»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:12
231
0

Юрий ТЛУМАК: «Результат на табло»

Полузащитник «Руха» прокомментировал поражение от ЛНЗ

24 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 24 февраля 2025, 12:12
231
0
Юрий ТЛУМАК: «Результат на табло»
ФК Рух. Юрий Тлумак

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Тлумак прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Команда пропустила быстрый, который повлиял на дальнейшее развитие событий на поле. После этого соперник удачно закрылся на своей половине поля. «Рух» преобладал ЛНЗ по игре, но результат на табло – мы не смогли реализовать свои моменты. ЛНЗ это сильная команда с качественными игроками. Мы разбирали игру соперника и были готовы к ней, но это футбол, поэтому случаются и такие результаты.

Болезнь, к счастью, обошла меня. Но к сожалению не всем игрокам так повезло и некоторые игроки болели, поэтому часть партнеров успела провести только одну тренировку накануне матча. Времени на то, чтобы набрать оптимальные кондиции, у ребят было не много. Надеюсь, дальше все игроки восстановятся и уже с начала следующей недели мы начнем качественную подготовку к матчу с «Зарей».

По теме:
Александрия стала автором одной из самых быстрых волевых побед в УПЛ
Известно, где будет играть 15-летний Доник, которого ЛНЗ подписал зимой
ФОТО. Хватило двух слов. Ванат лаконично ответил Милевскому
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Юрий Тлумак
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»
Футбол | 24 февраля 2025, 08:16 5
ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»
ЛУПАШКО: «Ребята пытаются играть смело. Даже в Киеве против Динамо»

Специалист высказал свое мнение по поводу матча Динамо – Карпаты

Победы Динамо и Александрии, супергол Модрича, доминация Ливерпуля
Футбол | 24 февраля 2025, 12:00 0
Победы Динамо и Александрии, супергол Модрича, доминация Ливерпуля
Победы Динамо и Александрии, супергол Модрича, доминация Ливерпуля

Главные новости за 23 февраля на Sport.ua

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 23:43
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Футбол | 23.02.2025, 22:25
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Футбол | 24.02.2025, 08:18
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 4
Футбол
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
ВИДЕО. Падение китайского гиганта. Как впервые нокаутировали Чжилея
22.02.2025, 21:40 5
Бокс
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем