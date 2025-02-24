Юрий ТЛУМАК: «Результат на табло»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Тлумак прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Команда пропустила быстрый, который повлиял на дальнейшее развитие событий на поле. После этого соперник удачно закрылся на своей половине поля. «Рух» преобладал ЛНЗ по игре, но результат на табло – мы не смогли реализовать свои моменты. ЛНЗ это сильная команда с качественными игроками. Мы разбирали игру соперника и были готовы к ней, но это футбол, поэтому случаются и такие результаты.

Болезнь, к счастью, обошла меня. Но к сожалению не всем игрокам так повезло и некоторые игроки болели, поэтому часть партнеров успела провести только одну тренировку накануне матча. Времени на то, чтобы набрать оптимальные кондиции, у ребят было не много. Надеюсь, дальше все игроки восстановятся и уже с начала следующей недели мы начнем качественную подготовку к матчу с «Зарей».