Чемпион мира остается в Атлетико
Родриго Де Пауль решил не переходить в «Аль-Ахли»
29-летний полузащитник «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауль остается в испанском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Атлетико» отклонил предложение «Аль-Ахли» в размере 32 миллионов евро, после чего переговоры окончательно закончились.
Сам Родриго не прочь остаться в своей действующей команде. Он провел разговор с Диего Симеоном и готов бороться за клуб.
Чемпион мира 2022 года в прошлом сезоне отыграл за «матрасников» 38 матчей, в которых отличился 3 голами и 8 ассистами. На мундиале был ключевым игроком, сыграв все 7 матчей турнира, причем все начинал в основном составе.
Rodrigo de Paul deal has collapsed. Al Ahli are prepared to focus on their main target in the midfield after €32m negotiation finally broken on Monday night ⛔️🇦🇷🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023
De Paul, prepared to stay at Atléti and fight for his club after speaking to Diego Simeone. pic.twitter.com/h9SlVYILGw
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