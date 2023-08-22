Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион мира остается в Атлетико
Испания
22 августа 2023, 12:55 | Обновлено 22 августа 2023, 13:44
405
0

Чемпион мира остается в Атлетико

Родриго Де Пауль решил не переходить в «Аль-Ахли»

22 августа 2023, 12:55 | Обновлено 22 августа 2023, 13:44
405
0
Чемпион мира остается в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

29-летний полузащитник «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауль остается в испанском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Атлетико» отклонил предложение «Аль-Ахли» в размере 32 миллионов евро, после чего переговоры окончательно закончились.

Сам Родриго не прочь остаться в своей действующей команде. Он провел разговор с Диего Симеоном и готов бороться за клуб.

Чемпион мира 2022 года в прошлом сезоне отыграл за «матрасников» 38 матчей, в которых отличился 3 голами и 8 ассистами. На мундиале был ключевым игроком, сыграв все 7 матчей турнира, причем все начинал в основном составе.

По теме:
Экс-партнер Малиновского близок к переходу в Рому
Атлетико подписал форварда, который забил «Матрасникам» неделю назад
Аль-Ахли может подписать чемпиона мира из Атлетико
Родриго Де Пауль Атлетико Мадрид Аль-Ахли Джидда Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 21 августа 2023, 22:35 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Футбол | 22 августа 2023, 12:14 5
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер

О трансфере должны объявить скоро

Российский клуб дает 45 миллионов за экс-игрока Шахтера
Футбол | 21.08.2023, 16:11
Российский клуб дает 45 миллионов за экс-игрока Шахтера
Российский клуб дает 45 миллионов за экс-игрока Шахтера
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Футбол | 22.08.2023, 11:25
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
ВИДЕО. На ЧЕ у женщин установлен новый рекорд по скорости подачи
Волейбол | 21.08.2023, 14:30
ВИДЕО. На ЧЕ у женщин установлен новый рекорд по скорости подачи
ВИДЕО. На ЧЕ у женщин установлен новый рекорд по скорости подачи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.08.2023, 11:57 1
Теннис
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
20.08.2023, 22:28
Футбол
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
21.08.2023, 12:15 10
Футбол
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 156
Футбол
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
20.08.2023, 23:34 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем