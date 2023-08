Чемпион мира остается в Атлетико

29-летний полузащитник «Атлетико» Мадрид Родриго Де Пауль остается в испанском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Атлетико» отклонил предложение «Аль-Ахли» в размере 32 миллионов евро, после чего переговоры окончательно закончились.

Сам Родриго не прочь остаться в своей действующей команде. Он провел разговор с Диего Симеоном и готов бороться за клуб.

Чемпион мира 2022 года в прошлом сезоне отыграл за «матрасников» 38 матчей, в которых отличился 3 голами и 8 ассистами. На мундиале был ключевым игроком, сыграв все 7 матчей турнира, причем все начинал в основном составе.

Rodrigo de Paul deal has collapsed. Al Ahli are prepared to focus on their main target in the midfield after €32m negotiation finally broken on Monday night ⛔️🇦🇷🇸🇦



De Paul, prepared to stay at Atléti and fight for his club after speaking to Diego Simeone. pic.twitter.com/h9SlVYILGw