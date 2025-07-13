14 июля на Энерджайзер Парк пройдет матч ре МЛС, в котором Сент-Луис Сити встретится с Портленд Тимберс. Поединок начнется в 02:00 по европейскому времени.

Сент-Луис Сити

Команда очень молода даже по местным меркам. Она была запущена в 2019-м году, а дебютировала в позапрошлом сезоне. И сразу показала лучший результат в своей конференции. Правда, в плей-офф дебютант вылетел в первом же раунде. А в следующем раунде уже были только 12-ми на Востоке, вообще не выйдя в плей-офф.

Не получался и нынешний сезон. Олоф Мелльберг, которого приглашали на тренерский пост в конце прошлой осени, не дотянул и до лета. Но пока что и без шведа явно не получается. Из последних противников только с не менее кризисным Гэлакси сыграли вничью, проиграв всем остальным. В том числе, уже в июле, со счетом 2:3 с Реал Солт-Лейк на выезде - это было уже третье поражение кряду.

Портленд Тимберс

Клуб в этом году отмечает 50-летие - просто невероятный возраст для североамериканского соккера. При этом, правда, была только одна большая победа - взятый в 2015-м, к прошлому юбилею, Кубок МЛС. Для сравнения: в прошлом сезоне с 47 очком взяли 9-е место на Западе, с последующими 0-5 от Ванкувер Уайткепс в споре за уайлд-кард.

Сейчас подопечные Фила Невилла смотрятся куда солиднее. Да, довольно быстро вылетели из Открытого Кубка США, проиграв Сан-Хосе. Но при этом получается достаточно уверенно проходить регулярный сезон в МЛС, стабильно держась среди лидеров своей конференции. Да, недавно были осечки, а Торонто и вовсе проиграли разгромно, 0:3. Но в крайнем туре получилось дожать все-таки Нью-Инглэнд Революшн, во второй половине второго тайма оформив итоговые 2:1. Это позволило подняться на единоличное первое место на Западе.

Статистика личных встреч

Всего было проведено 6 поединков, и в них у команд по паре побед.

Прогноз

Букмекерские конторы, с учетом фактора поля, больше верят в Сент-Луис. Но, кажется, сейчас гости способны как минимум не проиграть такому противнику (коэффициент - 1,68).