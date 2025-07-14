Победный дубль. Сент-Луис Сити оформил волевую победу в MLS
«Портленд Тимберс» упустил свой шанс
Ночью, 14 июля, был проведен поединок MLS между клубами «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс».
Местом проведения матча стала арена «Cytipark» в Сент-Луисе.
Первый мяч в поединке забили гости, которые вышли вперед на 19-й минуте. С преимуществом в один мяч «Портленд Тимберс» лидировал вплоть до второго тайма.
После перерыва в корне изменился ход матча. Полузащитник «Сент-Луис Сити» Марсель Хартель с 54 по 67 минуту оформил дубль и перевернул игру. В результате «Сент-Луис Сити» одержал минимальную победу – 2:1.
MLS. 14 июля
«Сент-Луис Сити» – «Портленд Тимберс» – 2:1
Голы: Хартель, 54, 67 - Коста, 19
Видеоогляд матча:
Фотогалерея матча:
События матча
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