Победный дубль. Сент-Луис Сити оформил волевую победу в MLS

Ночью, 14 июля, был проведен поединок MLS между клубами «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс».

Местом проведения матча стала арена «Cytipark» в Сент-Луисе.

Первый мяч в поединке забили гости, которые вышли вперед на 19-й минуте. С преимуществом в один мяч «Портленд Тимберс» лидировал вплоть до второго тайма.

После перерыва в корне изменился ход матча. Полузащитник «Сент-Луис Сити» Марсель Хартель с 54 по 67 минуту оформил дубль и перевернул игру. В результате «Сент-Луис Сити» одержал минимальную победу – 2:1.

MLS. 14 июля

«Сент-Луис Сити» – «Портленд Тимберс» – 2:1

Голы: Хартель, 54, 67 - Коста, 19

Видеоогляд матча:

Фотогалерея матча: