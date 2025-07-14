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МЛС США
Сент-Луис Сити
14.07.2025 02:00 – FT 2 : 1
Портленд Тимберс
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Major League Soccer
14 июля 2025, 10:24 | Обновлено 14 июля 2025, 11:04
39
0

Победный дубль. Сент-Луис Сити оформил волевую победу в MLS

«Портленд Тимберс» упустил свой шанс

14 июля 2025, 10:24 | Обновлено 14 июля 2025, 11:04
39
0
Победный дубль. Сент-Луис Сити оформил волевую победу в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 14 июля, был проведен поединок MLS между клубами «Сент-Луис Сити» и «Портленд Тимберс».

Местом проведения матча стала арена «Cytipark» в Сент-Луисе.

Первый мяч в поединке забили гости, которые вышли вперед на 19-й минуте. С преимуществом в один мяч «Портленд Тимберс» лидировал вплоть до второго тайма.

После перерыва в корне изменился ход матча. Полузащитник «Сент-Луис Сити» Марсель Хартель с 54 по 67 минуту оформил дубль и перевернул игру. В результате «Сент-Луис Сити» одержал минимальную победу – 2:1.

MLS. 14 июля

«Сент-Луис Сити» «Портленд Тимберс» 2:1

Голы: Хартель, 54, 67 - Коста, 19

Видеоогляд матча:

Фотогалерея матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Хартель (Сент-Луис Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Хартель (Сент-Луис Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Кошта (Портленд Тимберс).
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Major League Soccer (MLS) Сент-Луис Сити Портленд Тимберс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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