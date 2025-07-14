Возвращения в УПЛ не будет? Ворскла определилась с задачей на сезон

Как стало известно Sport.ua, руководство перволиговой «Ворсклы» не будет ставить перед командой задачу обязательного возвращения в УПЛ уже в новом сезоне.

Это взвешенное решение, если учесть те кадровые потери, которые понес полтавский клуб после потери прописки в элитном дивизионе.

По имеющейся информации, в первом круге тренерский штаб и футболисты будут нацелены на место в шестерке лидеров с незначительным отставанием от лидеров. А уже во время зимнего перерыва основное внимание будет сосредоточено на селекционной работе, укреплении проблемных позиций, что поможет улучшить турнирное положение.

Впрочем, сейчас для «Ворсклы» важно как можно быстрее избавиться от трансферного бана, который не позволяет подписывать новичков.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» отпустила нигерийского нападающего в другой чемпионат.