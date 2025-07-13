Ворскла отпустила нигерийского нападающего в другой чемпионат

Как стало известно Sport.ua, нигерийский нападающий Самсон Иеде после двух сезонов, проведенных в УПЛ, уже точно меняет чемпионат.

После вылета «Ворсклы» из Премьер-лиги агенты 27-летнего форварда подыскали ему новый клуб в Сербии. В субботу трансферный лист футболиста был отправлен в эту страну.

Полтавчане об уходе легионера пока не объявляли, но ранее сербский источник сообщал, что клуб «Нови-Пазар», который занял третье место в чемпионате и попал в Лигу конференций, рассматривает Иеде в качестве потенциального усиления.

Пока не известно, на каких условиях осуществляется переход: контракт Иеде с «Ворсклой» действовал до 30 июня 2026 года, накануне он был расторгнут. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Самсон Иеде провел за «Ворсклу» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Сезоном ранее нигериец выступал за «Черноморец» (29 матчей, 2 гола и 3 ассиста).

«Ворскла» в сезоне 2024/2025 заняла 13-е место в УПЛ, но в стыковых матчах, обменявшись с «Кудривкой» гостевыми победами, уступила сопернику по пенальти и теперь впервые с 1996 года будет играть в Первой лиге. В стартовом туре (базовая дата – 2 августа) полтавчане примут «Феникс-Мариуполь».