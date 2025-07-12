Минус 15. Известный украинский клуб продолжают покидать футболисты

Полтавскую «Ворсклу» продолжают покидать футболисты после того, как команда вылетела из элитного дивизиона по итогам сезона 2024/25.

По информации футбольного портала Transfermarkt, уже 14 игроков покинули расположение украинского клуба. Защитники Илья Крупский и Евгений Пасич, полузащитник Навин Малыш, вингер Александр Шевченко и форвард Антон Салабай вернулись в свои команды после завершения арендных соглашений.

Свободными агентами стали голкипер Андрей Ермолов, защитники Игорь Пердута, Андрей Бацула, Лука Гучек, Даниил Хрипчук, полузащитник Александр Скляр. Новые команды нашли Александр Павлюк («Металлист 1925»), Милот Авдили («Целе»), Денис Ндукве («Верес», аренда).

Накануне стало известно, что «Ворсклу» с высокой вероятностью покинет форвард Самсон Иеде, в услугах которого заинтересован клуб из чемпионата Сербии.

«Нови-Пазар», который занял третье место в чемпионате и попал в Лигу конференций, намерен в ближайшее время оформить полноценный трансфер 27-летнего нигерийца.

Иеде перебрался в Украину в июле прошлого года из норвежского «Хорсенса» за 300 тысяч евро. В сезоне 2024/25 провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 500 тысяч евро.