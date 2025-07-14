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  4. Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Италия
14 июля 2025, 01:34 |
306
0

Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон

Артем останется в «Роме» и возьмет новый игровой номер

14 июля 2025, 01:34 |
306
0
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и столичного итальянского клуба «Рома» Артем Добвик принял решение о своем будущем.

По информации испанских СМИ, Довбик окончательно решил остаться в «Роме» и произвести положительное впечатление на тренера Джан Пьеро Гасперини. К тому же сообщается, что Артем сменил игровой номер и будет выступать в следующем сезоне с девяткой на спине. В прошлом сезоне Довбик выступал под 11-м номером.

В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: RomaPress
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