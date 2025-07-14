Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем останется в «Роме» и возьмет новый игровой номер
Нападающий сборной Украины и столичного итальянского клуба «Рома» Артем Добвик принял решение о своем будущем.
По информации испанских СМИ, Довбик окончательно решил остаться в «Роме» и произвести положительное впечатление на тренера Джан Пьеро Гасперини. К тому же сообщается, что Артем сменил игровой номер и будет выступать в следующем сезоне с девяткой на спине. В прошлом сезоне Довбик выступал под 11-м номером.
В этом сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
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