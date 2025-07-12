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  4. Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр
Испания
12 июля 2025, 11:59 | Обновлено 12 июля 2025, 12:01
34
0

Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр

Переход француза в испанский клуб считают одним из худших трансферов в истории

12 июля 2025, 11:59 | Обновлено 12 июля 2025, 12:01
34
0
Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

6 лет назад французский нападающий Антуан Гризманн официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».

12 июля 2019 года Гризманн перешел из «Атлетико» Мадрид в состав «каталонцев», став одним из самым дорогим трансфером в истории клуба и мирового футбола (120 млн евро).

За «блауграну» Антуан провел 102 поединка, отметившись 35 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Вместе с «каталонцами» он завоевал Кубок Испании в сезоне 2020/21.

1 июля 2023 года французский нападающий покинул «Барселону» и вернулся обратно в ряды «матрасников» за 22 млн евро.

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Антуан Гризманн Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига в этот день чемпионат Испании по футболу трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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