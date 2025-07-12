Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр
Переход француза в испанский клуб считают одним из худших трансферов в истории
6 лет назад французский нападающий Антуан Гризманн официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».
12 июля 2019 года Гризманн перешел из «Атлетико» Мадрид в состав «каталонцев», став одним из самым дорогим трансфером в истории клуба и мирового футбола (120 млн евро).
За «блауграну» Антуан провел 102 поединка, отметившись 35 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Вместе с «каталонцами» он завоевал Кубок Испании в сезоне 2020/21.
1 июля 2023 года французский нападающий покинул «Барселону» и вернулся обратно в ряды «матрасников» за 22 млн евро.
📅 On this day, six years ago, Antoine Griezmann left Atlético Madrid to join Barcelona! ✍️🔵🔴— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 11, 2025
💰 Fee: €120M
If he isn't the worst signing in history, then who is? 🤔 pic.twitter.com/aAlDmU5Rxv
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