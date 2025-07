Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр

6 лет назад французский нападающий Антуан Гризманн официально был представлен как игрок испанской «Барселоны».

12 июля 2019 года Гризманн перешел из «Атлетико» Мадрид в состав «каталонцев», став одним из самым дорогим трансфером в истории клуба и мирового футбола (120 млн евро).

За «блауграну» Антуан провел 102 поединка, отметившись 35 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Вместе с «каталонцами» он завоевал Кубок Испании в сезоне 2020/21.

1 июля 2023 года французский нападающий покинул «Барселону» и вернулся обратно в ряды «матрасников» за 22 млн евро.

