Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Наставник «ПСЖ» – о Пепе Гвардиоле
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, которого многие критикуют за провальный сезон с «горожанами».
«Я был гораздо успешнее тогда, когда не одерживал столько побед, но вы меня критиковали до смерти. Посмотрите на «Манчестер Сити», клуб выиграл все трофеи подряд несколько лет, но проиграл десять матчей – посыпалась критика. Гвардиолу сейчас уничтожают, но он до сих пор лучший тренер мира», – сказал Энрике.
Ранее сообщалось, что наставник парижан Луис Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Ильей Забарным.
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