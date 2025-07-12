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  4. Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Англия
12 июля 2025, 20:42 | Обновлено 12 июля 2025, 21:03
1093
0

Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»

Наставник «ПСЖ» – о Пепе Гвардиоле

12 июля 2025, 20:42 | Обновлено 12 июля 2025, 21:03
1093
0
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, которого многие критикуют за провальный сезон с «горожанами».

«Я был гораздо успешнее тогда, когда не одерживал столько побед, но вы меня критиковали до смерти. Посмотрите на «Манчестер Сити», клуб выиграл все трофеи подряд несколько лет, но проиграл десять матчей – посыпалась критика. Гвардиолу сейчас уничтожают, но он до сих пор лучший тренер мира», – сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что наставник парижан Луис Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Ильей Забарным.

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Пеп Гвардиола Луис Энрике Манчестер Сити ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: AS
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