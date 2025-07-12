Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о наставнике «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, которого многие критикуют за провальный сезон с «горожанами».

«Я был гораздо успешнее тогда, когда не одерживал столько побед, но вы меня критиковали до смерти. Посмотрите на «Манчестер Сити», клуб выиграл все трофеи подряд несколько лет, но проиграл десять матчей – посыпалась критика. Гвардиолу сейчас уничтожают, но он до сих пор лучший тренер мира», – сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что наставник парижан Луис Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Ильей Забарным.