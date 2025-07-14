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14 июля 2025, 01:18 | Обновлено 14 июля 2025, 01:19
325
1

ДЕВУШКА ДНЯ. Маригона – болеет за Романа Яремчука и Олимпиакос

Маригона заставит вас полюбить Олимпиакос

14 июля 2025, 01:18 | Обновлено 14 июля 2025, 01:19
325
1
ДЕВУШКА ДНЯ. Маригона – болеет за Романа Яремчука и Олимпиакос
Instagram. Маригона

Маригона — уроженка Косово, выросшая в Германии и проживающая в Греции, стала звездой соцсетей после того, как попала в кадр на баскетбольном матче «Олимпиакоса» в ноябре 2024 года. –

Видео с ней мгновенно стало вирусным, а количество подписчиков в Instagram превысило 200 тысяч всего за несколько часов.

Однако известность ей принесла не только внешность, но и искренняя любовь к спорту — особенно к футбольному «Олимпиакосу».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Маригона регулярно публикует в соцсетях посты о победах команды, гордо называя себя фанаткой. Она появлялась на греческих телешоу, где рассказывала, как увлеклась клубом благодаря своему партнеру.

В 2025 году Маригону выбрали амбассадором финала Кубка Италии по баскетболу, а позже она появилась в эфире с популярным стримером IShowSpeed, что закрепило её статус новой медийной фигуры в мире спорта.

Хотя Маригона сама не играет в футбол, её преданная поддержка клуба и харизма сделали её узнаваемой фигурой среди фанатов. Её история — пример того, как искренняя страсть к спорту может превратиться в настоящую популярность.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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R1d3r
Особенно, за Яремчука болеет  Лишь бы написать 
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