Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ

Мадридский «Реал» рассматривает трансферы ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где «галактикос» вылетели в полуфинале от «ПСЖ» (0:4).

По информации авторитетного портала Mundo Deportivo, мадридцы открыты к продаже трех игроков, которые не имели значимой роли на последнем турнире. Речь идет о полузащитнике Дани Себальосе, нападающем Родриго Гоесе и вратаре Андрее Лунине.

Отмечается, что украинский вратарь остался не в восторге от того, как на клубном мундиале ему не дали сыграть ни минуты, вопрос о поиске нового клуба для увеличения игровой практики сейчас на повестке дня у Андрея.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».