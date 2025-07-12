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  4. Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Испания
12 июля 2025, 00:20 |
887
2

Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ

«Бланкос» рассматривает трансфер трех игроков, включая Андрея

12 июля 2025, 00:20 |
887
2
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» рассматривает трансферы ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где «галактикос» вылетели в полуфинале от «ПСЖ» (0:4).

По информации авторитетного портала Mundo Deportivo, мадридцы открыты к продаже трех игроков, которые не имели значимой роли на последнем турнире. Речь идет о полузащитнике Дани Себальосе, нападающем Родриго Гоесе и вратаре Андрее Лунине.

Отмечается, что украинский вратарь остался не в восторге от того, как на клубном мундиале ему не дали сыграть ни минуты, вопрос о поиске нового клуба для увеличения игровой практики сейчас на повестке дня у Андрея.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Дани Себальос Родриго Гоес
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 2
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SandroKing
Точно, обделался Куртуа, а виноват Лунин. У Анчелотти тоже так было. Может какой-то приворот или типа того.
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+1
odiniznashih
Правильно - основной напропускал мячей, поэтому надо запасного продать.
Логично!
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+1
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