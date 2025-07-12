Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
«Бланкос» рассматривает трансфер трех игроков, включая Андрея
Мадридский «Реал» рассматривает трансферы ряда игроков после клубного чемпионата мира по футболу, где «галактикос» вылетели в полуфинале от «ПСЖ» (0:4).
По информации авторитетного портала Mundo Deportivo, мадридцы открыты к продаже трех игроков, которые не имели значимой роли на последнем турнире. Речь идет о полузащитнике Дани Себальосе, нападающем Родриго Гоесе и вратаре Андрее Лунине.
Отмечается, что украинский вратарь остался не в восторге от того, как на клубном мундиале ему не дали сыграть ни минуты, вопрос о поиске нового клуба для увеличения игровой практики сейчас на повестке дня у Андрея.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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