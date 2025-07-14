Инфантино сделал важное заявление по ЧМ-2026. Это касается стадионов

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что на предстоящем чемпионате мира в США, который пройдет в 2026 году, матчи будут проходить на крытых стадионах с кондиционированием воздуха.

Связанно это с жаркой погодой и штормовыми предупреждениями, которые прерывали матчи.

«Вся критика, которую мы получаем, является для нас источником для изучения и анализа того, что можно сделать лучше».

«Конечно, жара это проблема. В прошлом году на Олимпийских играх в Париже все соревнования днем проходили в очень жарких условиях.

Перерывы для охлаждения очень важны, и мы посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и в следующем году мы обязательно будем использовать эти стадионы в дневное время».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.