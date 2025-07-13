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Чемпионат Европы
13 июля 2025, 23:59 | Обновлено 14 июля 2025, 00:25
224
0

Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары

Франция и Англия стали последними четвертьфиналистами турнира

13 июля 2025, 23:59 | Обновлено 14 июля 2025, 00:25
224
0
Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.

В матчах группы D Англия разгромила Уэльс (6:1), а Франция переиграла Нидерланды (5:2).

Итоги группы D: Франция (9 очков), Англия (6), Нидерланды (3), Уэльс (0).

Франция и Англия вышли в четвертьфинал, а Нидерланды и Уэльс завершили выступления на турнире

В четвертьфиналах сыграют: Швеция – Англия, Норвегия – Италия, Франция – Германия, Испания – Швейцария.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 17 июля. Швеция – Англия (Цюрих)
  • 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
  • 19 июля. Франция – Германия (Базель)
  • 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)

Сетка плей-офф

Группа D. 3-й тур, 13 июля 2025

Англия – Уэльс – 6:1

Голы: Стенуэй, 13 (пен), Тун, 21, Хемп, 30, Руссо, 44, Мід, 72, Бівер-Джонс, 89 – Кейн, 76

Нидерланды – Франция – 2:5

Голы: Пелова, 26, Баша, 41 (автогол) – Толетти, 22, Катото, 61, Каскарино, 64, 67, Каршауи, 90+2 (пен)

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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