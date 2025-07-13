Итоговые таблицы. Женский ЧЕ-2025: определены все четвертьфинальные пары
Франция и Англия стали последними четвертьфиналистами турнира
В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.
В матчах группы D Англия разгромила Уэльс (6:1), а Франция переиграла Нидерланды (5:2).
Итоги группы D: Франция (9 очков), Англия (6), Нидерланды (3), Уэльс (0).
Франция и Англия вышли в четвертьфинал, а Нидерланды и Уэльс завершили выступления на турнире
В четвертьфиналах сыграют: Швеция – Англия, Норвегия – Италия, Франция – Германия, Испания – Швейцария.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 17 июля. Швеция – Англия (Цюрих)
- 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
- 19 июля. Франция – Германия (Базель)
- 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)
Сетка плей-офф
Группа D. 3-й тур, 13 июля 2025
Англия – Уэльс – 6:1
Голы: Стенуэй, 13 (пен), Тун, 21, Хемп, 30, Руссо, 44, Мід, 72, Бівер-Джонс, 89 – Кейн, 76
Нидерланды – Франция – 2:5
Голы: Пелова, 26, Баша, 41 (автогол) – Толетти, 22, Катото, 61, Каскарино, 64, 67, Каршауи, 90+2 (пен)
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