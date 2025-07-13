Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025

В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.

В матче лидеров группы C Германия неожиданно уступила Швеция, сенсационно пропустив 4 мяча (1:4).

В другом поединке Польша обыграла Дания (3:2), обе команды выбыли из турнира.

Итоги группы C: Швеция (9 очков), Германия 6), Польша (3), Дания (0).

Швеция и Германия вышли в четвертьфинал, их соперниками станут представители группы D, третий тур в которой пройдет 13 июля.

Ранее было определено, что в четвертьфинале Италия 16 июля встретится со сборной Норвегии, а Испания сыграет 18 июля со сборной Швейцарии, хозяевами турнира.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Пары 1/4 финала (по сетке)

17 июля. Швеция – 2-е место группы D (Цюрих)

16 июля. Норвегия – Италия (Женева)

19 июля. 1-е место группы D – Германия (Базель)

18 июля. Испания – Швейцария (Берн)

Сетка плей-офф

Группа C. 3-й тур, 12 июля 2025

Швеция – Германия – 4:1

Голы: Блакстениус, 12, Хольмберг, 25, Рольфо, 34 (пен), Хуртиг, 80 – Бранд, 7

Польша – Дания – 3:2

Голы: Падилья, 13, Пайор, 20, Вьянковска, 76 – Томсен, 59, Бруун, 83

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