Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025
Чемпионат Европы
13 июля 2025, 00:17 | Обновлено 13 июля 2025, 01:21
293
0

Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025

Швеция и Германия вышли в четвертьфинал из этой группы

13 июля 2025, 00:17 | Обновлено 13 июля 2025, 01:21
293
0
Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.

В матче лидеров группы C Германия неожиданно уступила Швеция, сенсационно пропустив 4 мяча (1:4).

В другом поединке Польша обыграла Дания (3:2), обе команды выбыли из турнира.

Итоги группы C: Швеция (9 очков), Германия 6), Польша (3), Дания (0).

Швеция и Германия вышли в четвертьфинал, их соперниками станут представители группы D, третий тур в которой пройдет 13 июля.

Ранее было определено, что в четвертьфинале Италия 16 июля встретится со сборной Норвегии, а Испания сыграет 18 июля со сборной Швейцарии, хозяевами турнира.

Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 17 июля. Швеция – 2-е место группы D (Цюрих)
  • 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
  • 19 июля. 1-е место группы D – Германия (Базель)
  • 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)

Сетка плей-офф

Группа C. 3-й тур, 12 июля 2025

Швеция – Германия – 4:1

Голы: Блакстениус, 12, Хольмберг, 25, Рольфо, 34 (пен), Хуртиг, 80 – Бранд, 7

Польша – Дания – 3:2

Голы: Падилья, 13, Пайор, 20, Вьянковска, 76 – Томсен, 59, Бруун, 83

Турнирные таблицы

Фотогалерея

По теме:
Лига наций по волейболу. Битва грандов закончилась поражением Польши
Лига наций. Корея была близка к сенсации в пятисетовом триллере
Лига наций. Китай разбил Канаду и обеспечил себе место в плей-офф
чемпионат Европы по футболу среди женщин видео голов и обзор женская сборная Германии по футболу женская сборная Дании по футболу женская сборная Швеции по футболу женская сборная Польши по футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 12 июля 2025, 10:01 1
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера

Королевский клуб готов отпустить бразильца за 150 миллионов евро

Вроде уходит, а уйти не может. Что не так с трансфером Зинченко из Арсенала
Футбол | 12 июля 2025, 19:01 14
Вроде уходит, а уйти не может. Что не так с трансфером Зинченко из Арсенала
Вроде уходит, а уйти не может. Что не так с трансфером Зинченко из Арсенала

После трех лет в стане «канониров» Александр очень близок к смене клубной прописки

УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 20:05
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
Футбол | 12.07.2025, 22:55
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
ФОТО. Скандальный форвард из УПЛ уже примерил форму нового клуба
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12.07.2025, 06:23
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
12.07.2025, 22:41
Бокс
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
11.07.2025, 13:45 4
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
11.07.2025, 21:21 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем