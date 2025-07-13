Германия сенсационно пропустила 4 мяча на женском чемпионате Европы 2025
Швеция и Германия вышли в четвертьфинал из этой группы
В Швейцарии продолжается чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин.
В матче лидеров группы C Германия неожиданно уступила Швеция, сенсационно пропустив 4 мяча (1:4).
В другом поединке Польша обыграла Дания (3:2), обе команды выбыли из турнира.
Итоги группы C: Швеция (9 очков), Германия 6), Польша (3), Дания (0).
Швеция и Германия вышли в четвертьфинал, их соперниками станут представители группы D, третий тур в которой пройдет 13 июля.
Ранее было определено, что в четвертьфинале Италия 16 июля встретится со сборной Норвегии, а Испания сыграет 18 июля со сборной Швейцарии, хозяевами турнира.
Чемпионат Европы 2025 по футболу среди женщин
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 17 июля. Швеция – 2-е место группы D (Цюрих)
- 16 июля. Норвегия – Италия (Женева)
- 19 июля. 1-е место группы D – Германия (Базель)
- 18 июля. Испания – Швейцария (Берн)
Сетка плей-офф
Группа C. 3-й тур, 12 июля 2025
Швеция – Германия – 4:1
Голы: Блакстениус, 12, Хольмберг, 25, Рольфо, 34 (пен), Хуртиг, 80 – Бранд, 7
Польша – Дания – 3:2
Голы: Падилья, 13, Пайор, 20, Вьянковска, 76 – Томсен, 59, Бруун, 83
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