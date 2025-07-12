Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера

Мадридский «Реал» готов продать бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб отпустит 25-летнего футболиста, если по нему поступит предложение в размере 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» проведет серьезный разговор с Винисиусом.