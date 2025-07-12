Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Королевский клуб готов отпустить бразильца за 150 миллионов евро
Мадридский «Реал» готов продать бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб отпустит 25-летнего футболиста, если по нему поступит предложение в размере 150 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» проведет серьезный разговор с Винисиусом.
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