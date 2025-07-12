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  4. Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Испания
12 июля 2025, 10:01 |
788
0

Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера

Королевский клуб готов отпустить бразильца за 150 миллионов евро

12 июля 2025, 10:01 |
788
0
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» готов продать бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб отпустит 25-летнего футболиста, если по нему поступит предложение в размере 150 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» проведет серьезный разговор с Винисиусом.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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